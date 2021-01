Kairijs Ērvings nonāvētā Floida ģimenei nopircis māju

To atklājis bijušais NBA basketbolists Stīvens Džeksons, kurš bija Floidam tuvs draugs.

Policija viņu aizturēja un nogāza zemē. Lai arī Floids pauda, ka nespēj paelpot, policisti uz to nereaģēja. Vēlāk afroamerikānis nomira.

"Viņa saņem lielu mīlestību ne tikai no mums, bet arī no cilvēkiem visā pasaulē, kuri pauž atbalstu. Turpinu darīt to, ko apsolīju. Es teicu, ka es rūpēšos par viņa meitu. Daudzi mani draugi ir snieguši palīdzību. Kairijs Ērvings nopirka Floida ģimenei māju. Repera Lila Veina (Lil Wayne) menedžeris viņiem nopirka "Mercedes-Benz" automašīnu. Bārbra Streisande viņiem dāvāja atrakcijas Disneja pasaulē," izdevumā "Basketball News" citēts Džeksons.