Buncis: IIHF izskaidrojām visas pozīcijas budžetā un izdiskutējām iespējamos scenārijus

Patlaban nav zināms, kurai valstij tiks uzticētas iepriekš Minskā paredzētās spēles, bet kā viens no variantiem tiek izskatīta visa čempionāta uzticēšana Latvijai. Tāpat daļu no čempionāta varētu pārņemt Slovākijas galvaspilsēta Bratislava vai Dānijas pilsēta Herninga.

"Izskaidrojām visas pozīcijas budžetā un izdiskutējām iespējamos scenārijus. Jautājumu par to, vai čempionāts notiks Latvijā, nav, tiek pārrunātas vien lietas, kas attiecās tikai uz Minskas grupu. Turpinājumā IIHF no savas puses izvērtēs trīs pretendentu finansiālās un praktiskās iespējas. IIHF ir uzdevums līdz nedēļas beigām apvienot un salikt salīdzinošos lielumos visus trīs piedāvājumus. Mums no savas puses jāprecizē tehniskās lietas, piemēram, jābūt apliecinājumam no olimpiskā centra, ka čempionāta laikā tas būs pieejams. Viņu vēlme ir septiņu līdz desmit dienu laikā pieņemt lēmumu," Cīrihē notikušo tikšanos komentēja Buncis.