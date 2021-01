"Blue Jackets" treneris komandas līderi apsēdina uz rezervistu soliņa

"Esmu jums to teicis daudz reižu, spēlētājam ir sevi jāpierāda man. Tu tiksi laukumā un spēlēsi, ja darīsi to pienācīgi. Un tas attiecas uz visiem spēlētājiem, nevis tikai to, par kuru šeit runājam. Visi ir sēdējuši. Es neesmu grūti izprotams," sacīja Tortorella.