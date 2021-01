Tiesa noraida uzņēmēja Lauvas prasību pret basketbolistu Bertānu

Pārskatot lietu pēc būtības, tiesa šodien pasludinātajā spriedumā ir atzinusi, ka starp pusēm noslēgtā līguma noteikums par atlīdzību ir spēkā neesošs no līguma noslēgšanas brīža un strīda izšķiršanā nevar tikt piemērots, tādēļ prasība, kas tiesā celta, pamatojoties uz šo noteikumu, ir noraidāma.

Spriedums 30 dienu laikā ir pārsūdzams kasācijas kārtībā. Tāpat no Lauvas par labu Bertānam piedzenami ar lietas vešanu saistītie izdevumi, kā arī nospriests līdz ar sprieduma stāšanos spēkā atcelt lietā piemēroto prasības nodrošinājumu.

Iepriekš vēstīts, ka prasība bija celta saistībā ar 2009.gada 14.janvārī noslēgto līgumu par basketbolista karjeras attīstības pakalpojumiem, ko Bertāns kopā ar vecākiem noslēdza, būdams nepilngadīgs. Līgumā bija noteikts, ka Bertānam jāmaksā atlīdzība 10% apmērā no ienākumiem 15 gadu laikā, tātad līdz 2024.gadam, bet par maksājumu kavējumu jāmaksā līgumsods.

Lieta apgabaltiesā tika skatīta atkārtoti pēc tam, kad Augstākā tiesa (AT) daļēji atcēla Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 24.novembra spriedumu. AT šajā lietā bija norādījusi, ka Bertāna līgums atzīstams par līgumu starp patērētāju un pakalpojumu sniedzēju.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai jāskata arī lietu, kurā "BAA Rīga" cenšas piedzīt 10% no Bertāna vairāku miljonu eiro vērtajiem līgumiem.

Žurnāls "Kas Jauns" iepriekš vēstīja, ka "BAA Rīga" savu darbību sāka 2008.gada oktobrī, un tās mērķis bija piedāvāt visus nepieciešamos pakalpojumus, kas vajadzīgi jaunam basketbolistam, lai viņš kļūtu par augstas klases profesionāli. Aģentūras ideja bija piesaistīt jaunos talantus, ieguldīt viņos līdzekļus, bet, kad basketbolists sāks pelnīt ne mazāk par 1500 eiro mēnesī, saņemt 10% no viņa ienākumiem, šos līdzekļus ieguldot nākamajos talantos.

Sadarbību ar aģentūru noslēdza daudzi tā brīža talanti, no kuriem daļa šobrīd ir Latvijas izlases spēlētāji. 2010.gadā izcēlās skandāls, dažiem no puišiem atklājot, ka līgums tiek slēgts uz 15 gadiem un tā laušanas gadījumā jāmaksā 500 000 eiro sods. Lauva gan toreiz žurnālam "Sporta Avīze" atklāja, ka līgumu var lauzt arī bez sankcijām un bargais sods ir tikai tāpēc, lai pasargātu basketbolistus no pārsteidzīgu lēmumu pieņemšanas.