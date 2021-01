Rastorgujevs biatlona klasikā kļūst par Eiropas čempionu

Rastorgujevs pirmajā šaušanā vienreiz kļūdījās, bet pēc tam divās šāva nekļūdīgi. Augsta vieta bija atkarīga no pēdējās šaušanas stāvus pozīcijā. Arī tajā Latvijas biatlonists bija perfekts, svinot uzvaru sacensībās.

Otrais finišēja norvēģis Erlends Bjentegārds, kurš ar divām kļūdām šaušanā no Latvijas labākā biatlonista atpalika par minūti un 27,5 sekundēm. Trešais ar diviem "pūdeļiem" bija Bjentegārda tautietis Endre Stremsheims, kurš no Rastorgujeva atpalika par minūti un 41,4 sekundēm.

No pārējiem Latvijas biatlonistiem vislabāk veicās Aleksandram Patrijukam, kurš katrā no šautuvēm reizēm kļūdījās pa reizei un ieņēma 43.vietu, atpaliekot no komandasbiedra par piecām minūtēm un 48,8 sekundēm.