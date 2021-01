Latvijas kamaniņu braucēji šonedēļ sacentīsies 50. pasaules čempionātā

"Mēs nekavējoties sākām darbu kopā ar ekspertiem pie visaptverošas aizsardzības un higiēnas koncepcijas izveides 2020. gada pavasarī. To stingri ieviesām un konsekventi un pastāvīgi to pielāgojām pašreizējiem apstākļiem. Tas nebija viegli. Visi sportisti, to treneri un apkalpojošais personāls funkcionē savā "burbulī", kā arī visiem tiek veikti Covid-19 testi divas reizes nedēļā. Ikviens valkā sejas aizsargmaskas, ievēro distanci, kā arī higiēnas noteikumus. Līdz šim šajā grūtajā sezonā esam priecīgi un pats galvenais - veseli! Visas sezonas laikā ir bijuši tikai četri Covid-19 gadījumi. Inficētās personas tūlīt pēc atklātas saslimšanas tika nogādātas izolācijā, tādējādi neinficējot citus," tā Fogelis par to, kā FIL spēj organizēt starptautiska mēroga sacensības.