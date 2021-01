Zirne pasaules čempionātā sprintā ierindojas desmitajā vietā

Zirne startēja kā pirmā un ieņēma augstāko vietu no abām Latvijas sportistēm, uzvarētājai zaudējot tieši pussekundi.

Par čempioni ar jaunu trases rekordu - 39,101 sekunde - kļuva vāciete Jūlija Taubica, kura pēc neveiksmes kvalifikācijas sacensībās, kurās knapi iekļuva 15 labāko skaitā, startēja uzreiz aiz Zirnes un bija spiesta gaidīt pārējās 13 sportistes. Nevienai no viņām nebija pa spēkam piektdien braukt ātrāk par Taubicu.

Pirmās četras vietas ieņemot vācietēm, vistuvāk uzvarētājai bija Anna Bereitere, kura no tautietes atpalika par 0,011 sekundēm. Trešo vietu ieņēma Dajana Eitbergera, kura Taubicai zaudēja 0,199 sekundes, bet viena no galvenajām favorītēm Natālija Geizenbergere trasē pieļāva kļūdu un finišēja ceturtā, no medaļas atpaliekot par 21 sekundes tūkstošdaļu.