Rastorgujevam 22.vieta Eiropas čempionātā sprinta disciplīnā

Trešā vieta ar diviem mērķim garām raidītiem šāvieniem tika vācietim Johannesam Kīnam, kurš no Jēgera atpalika par 15,3 sekundēm.

52.vietu ieņēma Edgars Mise, kurš ar perfektu šaušanu Jēgeram zaudēja minūti un 56,2 sekundes. 59. ar vienu kļūdu šautuvē guļus bija Roberts Slotiņš, no uzvarētāja atpaliekot divas minūtes un 6,2 sekundes. Pa reizei katrā no ugunslīnijām kļūdījās Aleksandrs Patrijuks, ieņemdams 64.vietu 141 sportista konkurencē divas minūtes un 14,4 sekundes aiz uzvarētāja.

Rastorgujevs Polijā par Eiropas čempionu tika kronēts individuālajā distancē. No pārējiem Latvijas biatlonistiem vislabāk veicās Patrijukam, kurš katrā no šautuvēm reizēm kļūdījās pa reizei un ieņēma 43.vietu, atpaliekot no komandasbiedra par piecām minūtēm un 48,8 sekundēm.