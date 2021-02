"VEF Rīga" izlozē uzzinājusi Čempionu līgas "play-off" kārtas pretiniekus

Pirms izlozes 16 komandas no 11 valstīm tika sadalītas divos grozos. Pirmajā vietu ieņēma pirmā posma grupu uzvarētājas, otrajā, kurā bija arī "VEF Rīga", grupu otro vietu ieguvējas.

J grupā no pirmā groza tika ielozētas abas Spānijas vienības - Burgosas "San Pablo" un Tenerifes "Iberostar", bet no otrās - "VEF Rīga" un Aleksandrovacas "Igokea" no Bosnijas un Hercegovinas.