Bertāns sekmē "Wizards" uzvaru pret NBA finālisti "Heat"

Bertāns spēlēja 26 minūtes un guva 11 punktus, trāpot trīs no astoņiem tālmetieniem un abus izpildītos soda metienus.

Vēl uzvarētājiem 13 punktus guva Deni Avdija no Izraēlas, 11 iemeta Rui Hačimura no Japānas, bet 10 pievienoja Alekss Lens no Ukrainas.