Video ⟩ Adetokunbo "triple-double" palīdz uzvarēt par spīti Saboņa karjeras rekordam

Sabonis zaudējumā laboja savu pirms Ziemassvētkiem sasniegto rekordu par vienu punktu, 33 punktiem pievienodams arī 12 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles. Vēl četri viesu basketbolisti guva no 11 līdz 15 punktiem.

Milvoki rindās divkārtējais NBA vērtīgākais spēlētājs Adetokunbo sakrāja 21 punktu, 14 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles, kļūdams par rezultatīvāko savā komandā. Viņš trāpīja septiņus no astoņiem divpunktu metieniem un septiņus no astoņiem mēģinājumiem no soda metienu līnijas.