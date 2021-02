Ķibermanis/Miknis pēc pirmās sacensību dienas sešiniekā

Otrajā no četriem braucieniem labāko rezultātu uzrādīja vācietis Frančesko Frīdrihs, kurš tuvāko sekotāju savu tautieti Johannessu Lohneru divu braucienu summā apsteidz par 0,88 sekundēm. Trešajā vietā pēc diviem braucieniem ar 0,93 sekunžu deficītu atrodas šveicietis Mihaels Fogts.

Oskars Melbārdis otrajā braucienā startā bija piektais ātrākais, bet trases vidusdaļā vienā no virāžām pilota vadītās kamanas nobrauca pa sniegu, kā dēļ izdevās sasniegt vien 15.ātrāko laiku. Pēc diviem braucieniem viņš vācietim zaudē 1,42 sekundes un ierindojas devītajā vietā.

Pirmajā braucienā sportisti startēja secīgi viņu numuriem, kamēr otrajā startēja no 20.vietas līdz pirmajai, bet pēc tam trasē devās pārējie sportisti. Trešajā braucienā kamanas startēs no pirmās līdz pēdējai vietai pēc diviem braucieniem, bet ceturtajā braucienā ledusrenē brauks no 20.pozīcijas līdz pirmajai, kamēr ārpus divdesmitnieka palikušie sportisti sacensības noslēgs jau pēc trešā brauciena.