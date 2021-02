Tērauda 21.vietā pēc PČ pirmās dienas braucieniem

Tērauda aizvadīja nepārliecinošu pirmo braucienu, kurā finišēja pēc 59,98 sekundēs, kas bija 1,66 sliktāks laiks par braucienā uzvarējušo Krievijas Bobsleja un skeletona federācijas (RBF) sportisti Jeļenu Ņikitinu. Latviete ieņēma 19.vietu, par divām sekundes simtdaļām apsteidzot 2018.gada Phjončhanas olimpisko spēļu bronzas medaļas laureāti Lauru Dīsu no Lielbritānijas.

Pirmais brauciens bija pārsteigumiem bagāts, piemēram, šī gada Pasaules kausa uzvarētāja Janīne Floka no Austrijas bija vien divas pozīcijas augstāk par Tēraudu. Otro vietu ieņēma vāciete Žaklīne Lelinga, kura līderei zaudēja septiņas sekundes simtdaļas, bet 0,13 sekundes aiz viņas bija tautiete Hanna Naize.

Pirmajā braucienā sportisti startēja secīgi viņu numuriem, kamēr otrajā startēja no 20.vietas līdz pirmajai, bet pēc tam trasē devās pārējie sportisti. Trešajā braucienā kamanas startēs no pirmās līdz pēdējai vietai pēc diviem braucieniem, bet ceturtajā braucienā ledusrenē brauks no 20.pozīcijas līdz pirmajai, kamēr ārpus divdesmitnieka palikušie sportisti sacensības noslēgs jau pēc trešā brauciena.