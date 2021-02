Elvim Opmanim 33.vieta pasaules čempionātā supergigantā

Trešo vietu ieņēma tehnisko disciplīnu speciālists Aleksis Pinturo no Francijas, kurš uzvarētājam zaudēja 0,38 sekundes.

Čempiona pilnvaras nolika itālis Dominiks Pariss, kurš no Krīhmaira atpalika 0,55 sekundes, ieņemot piekto vietu. Pēdējo divu olimpisko spēļu čempioni - Matīass Maiers no Austrijas un Kjētils Jansrū no Norvēģijas - ieņēma attiecīgi sesto un 12.pozīciju.