Osaka saspringtā cīņā iekļūst "Australian Open" ceturtdaļfinālā

Trešā seta devītajā geimā Osaka pie rezultāta 4-5 bija iedzinējos ar 15:40 un bija tuvu tam, lai izstātos no turnīra. Japāniete prata nosargāt servi, bet desmitajā geimā to atņēma Mugurusai un panāca neizšķirtu 5-5. Turpinājumā Spānijas pārstāve servi zaudēja arī 12.geimā, kā rezultātā izlaida uzvaru no rokām un piedzīvoja zaudējumu.