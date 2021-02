Skrienot un soļojot, krās kilometrus uzvarai "VEF Rīgas skolu superlīgā"

Visas nedēļas garumā skolu audzēkņiem un pedagogiem, izmantojot kādu no skriešanas aplikācijām, būs iespēja noskriet vai noiet pašu izvēlētu disciplīnu, lai cīnītos par uzvaru un skaistām balvām pirmajā turnīra posmā RUN FOR FUN un WALK FOR FUN.

Šīs nedēļas uzdevuma noteikumi ir pavisam vienkārši - katrs dalībnieks noskrien vai noiet distanci pēc savas izvēles, attāluma mērīšanai izmantojot kādu no sporta aplikācijām, kas skaita attālumu kilometros un paveiktās disciplīnas laiku, un kurā redzams datums, kad aktivitāte veikta. Kad izvēlētais attālums piefiksēts aplikācijā, dalībniekam jāuzņem ekrānuzņēmums no aplikācijas, kurā tika veikta aktivitāte, ar visiem iepriekšminētajiem rādītājiem, un jānosūta to savas skolas sporta skolotājam. Ikviens dalībnieks aicināts dalīties ar aktivitātes laikā uzņemtajām fotogrāfijām, sūtot tās uz "Ghetto Games" e-pastu vai kādu no sociālajiem tīkliem.