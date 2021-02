Baško atgriešanās spēlē "TTT Rīga" svin pārliecinošu uzvaru

Baško laukumā devās no rezervistu soliņa trīs minūtes un 28 sekundes pirms pirmās ceturtdaļas beigām un, kā ierasts, bija pamanāma, jau 12 sekundes pēc došanās laukumā bloķējot pretinieces metienu.

Vēl pēc deviņām sekundēm pret viņu tika pārkāpti noteikumi, un punktu ražu pēc atgriešanās laukumā uzbrucēja atklāja ar otro no diviem soda metieniem.

Visā spēlē viņa laukumā bija 18 minūtes un 35 sekundes un guva 16 punktus, realizējot trīs no sešiem divpunktu, divus no pieciem trīspunktu un četrus no sešiem soda metieniem.