Tokijas spēļu organizatoru komitejai amatā apstiprina jaunu vadītāju

Tokijas olimpisko spēļu organizatoru komitejas prezidents Joširo Mori pēc iepriekš paustā viedokļa, kas noniecināja sieviešu spējas vadītāja amatā, drīzumā atkāpsies no amata.

Ceturtdien Mori vietu ieņēma Hašimoto, kurai šī iemesla dēļ iepriekš nācās atkāpties no olimpiskā ministra amata. 56 gadus vecā Hašimoto ir konservatīvās Liberāldemokrātiskās partijas (LDP) biedre, kuru vada premjerministrs Jošihide Suga.

Mori vēlāk publiski atvainojās par teikto, bet norādīja, ka neplāno atkāpties no amata. Viņa rīcību iepriekš nosodīja viens no lielākajiem olimpisko spēļu atbalstītājiem Japānā autobūves kompānija "Toyota Motor".

Tokijas olimpiskās spēles tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.