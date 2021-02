Atbrauca zemnieki un uzara mūsu zemi Latviju

Ceturtkārt. Pietrūka veiksmes, it sevišķi abās spēlēs pret Bulgāriju. Abos dueļos bulgāriem iekrita pa kādam tālmetieniem, kuros bumba atsitās pret groza vairogu. Tā sakot - iekrita pa kādam dullam metienam. Vēl vairāk bulgāru veiksme izpaudās Pavlina Ivanova personā. Viņš līdz šim trīs mačos bija trāpījis vienu no sešiem tālmetieniem un vidēji guvis 1,3 punktus, bet izšķirīgajā spēlē Rīgā viņam izdevās trāpīt piecus no septiņiem trejačiem, kopā 15 gūti punkti. Labi, klubā šosezon viņam gana labi rādītāji - Bulgārijas čempionātā 15 spēlēs 36 no 80 (45,0%) un FIBA Eiropas kausā trīs mačos pieci no 12 (41,7%), līdz ar to nebija gluži tā, ka galīgi vājš metējs trāpīja īstajā brīdī, kad to visvairāk vajadzēja.