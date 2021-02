Ojārs Kehris: LBS pietrūkst prasīguma

"Protams, ka no Spānijas mums būtu jāmācās, taču jāņem vērā, ka tā ir liela valsts ar ekonomisko potenciālu veidot savu līgu. Manā izpratnē liels zaudējums ir tas, ka tagad klubu līmenī spēlējam ar Igauniju, nevis Lietuvu. Mums bija jādara viss, lai saglabātu Baltijas līgu. Bez Lietuvas kā vēl vienu piemēru var minēt Serbiju. Basketbola sistēmas pārvaldībā var mācīties no citām organizācijām, savā laikā šo to skatījāmies no Turcijas piemēra," secināja Kehris.