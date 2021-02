Jēkabsone-Žogota: Ja nav skaidra plāna, Vējonim un Ciprusam būtu jāatkāpjas

Rezultāts šādā līmenī nerodas no gaisa. Rezultātam vai tā trūkumam pamatā vienmēr ir ieguldītais darbs. Es nesākšu mest labāk soda metienus, ja katru dienu skriešu 15 kilometru krosu un cilāšu svarus zālē. Šis ir ekstrēms piemērs, bet jūs sapratāt domu. Abu izlašu netikšanu uz Eiropas čempionātu izšķīra viens punkts. Viens precīzs metiens, tāpēc nemēģiniet teikt, ka šeit šajā līmenī vispār ir sīkumi. Esmu spēlējusi pasaules labākajās komandās, tieši tāpēc jau tās ir labākās, ka tur tiek padomāts par vismazākajiem sīkumiem. Daži tagad pasmaida un saka, ka profesionāļus nevar ietekmēt tas, ka tiek runāts par trenera maiņu pirms spēles, vai tas pilnīgi liekais videoklips pirms spēles ar Bulgāriju. Vai tas var ietekmēt vienu precīzu metienu - domāju, ka jā. Tāds viedoklis ir visiem basketbola cilvēkiem. Kad es dzirdu kādu sakām, ka tam nebija nozīmes un mēs meklējam, uz ko novelt vainu, man tas šķiet kā klausīties no Facebook komentētājiem, ka sejas maska ir bīstama, un ignorēt ārstus. Domāju, visi šie sīkumi beigās summējās. No otras puses, statistika ir nepielūdzama, visa cikla garumā mēs uzvarējām vienā spēlē un visu laiku savā grupā bijām pēdējā vietā, tāpēc teikt, ka tā bija tikai neveiksme, laikam ir nedaudz sevis mānīšana.