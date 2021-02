Porziņģis piedalījies "Mavericks" treniņā un gatavojas atgriezties laukumā

"Tāda informācija parādījās un ir, kā ir. Nezinu, kas notiek un man par to nevajadzētu uztraukties. Galu galā tas mani tikai izsistu no sliedēm. Cenšoties koncentrēties uz to, kas jādara šobrīd. Ja manos spēkos nav iespējas ko ietekmēt, tad nav jēgas uztraukties. Jākontrolē tas, ko varu kontrolēt," ESPN žurnālists Tims Makmahons atstāta Porziņģa teikto.