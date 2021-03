Tortorella par savu amatu "Blue Jackets" neuztraucas

"Blue Jackets" komanda ir zaudējusi piecās spēlēs pēc kārtas un septiņās no iepriekšējām astoņām spēlēm, ieskaitot nedēļas nogales maču pret Nešvilas "Predators".

Tortorella Kolumbusas franšīzē no treneriem strādājis visilgāk.

"Jūs zināt, ko... es nekad par to neuztraucos," sacīja Tortorella, kad viņam tika jautāts par iespējamo atlaišanu no galvenā trenera amata. "Es daru savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Ja cilvēki vēlas pieņemt lēmumus par mani, tie ir viņu lēmumi. Es par to nekad neuztraucos. Es daru savu darbu un trenēšu šo komandu pēc iespējas labāk."