Gulbis jaunākajā pasaules rangā zaudējis trīs pozīcijas

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līderis ir serbs Novaks Džokovičs, otro vietu ieņem spānis Rafaels Nadals, bet tālāk seko Daniils Medvedevs no Krievijas, austrietis Dominiks Tīms, Rodžers Federers no Šveices, Stefans Cicips no Grieķijas, vācietis Aleksandrs Zverevs, Krievijas pārstāvis Andrejs Rubļovs, kā arī Djego Švarcmans no Argentīnas un itālis Mateo Beretīni.