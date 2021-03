"VEF Rīga" sāks Čempionu līgas otro posmu. Pretī stāsies Renfro

Mačs sāksies plkst.19.30 pēc Latvijas laika, tiešraidē to translējot kanālam TV6.

"VEF Rīga" otrā posma J apakšgrupā tiksies ar divām Spānijas komandām "San Pablo" un Tenerifes "Lenovo", kā arī Aleksandrovacas "Igokea" no Bosnijas un Hercegovinas.

Pirmajā posmā "VEF Rīga" E grupā pa divām reizēm pieveica Grieķijas komandu "Peristeri" un Lietuvas klubu Viļņas "Rytas", divreiz zaudēja franču Strasbūras SIG un E grupā finišēja otrajā vietā. Tikmēr "San Pablo" bija pirmā H grupā, kur cīnījās pret Brindizi "Happy Casa" no Itālijas, Ostendes "Filou" no Beļģijas un Stambulas "Dariššafaka Tekfen" no Turcijas. Vienīgo zaudējumu burgosieši piedzīvoja pirmajā kārtā pret Ostendes klubu.