Šteinberga un Laksa spēlē rezultatīvi Turcijas čempionātā

Šteinberga laukumā pavadīja 33 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā grozā raidīja astoņus no 12 divpunktu metieniem un piecus no sešiem soda metieniem, bet nerealizēja savu vienīgo "trejaci". Viņa arī izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un iekrāja 31 efektivitātes koeficienta punktu.

Laksa šajā mačā laukumā pavadīja 20 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā guva 23 punktus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas un divreiz rezultatīvi piespēlēja. Basketboliste grozā raidīja četrus no sešiem divpunktu un četrus no septiņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja trīs no četriem "sodiņiem". Viņa bija otra rezultatīvākā spēlētāja savā komandā.