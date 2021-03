Freimanis rezultatīvākais uzvarā pār savu iepriekšējo komandu

Freimanis piektdien uz dēļiem pavadīja 32 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un trīs no četriem "sodiņiem". Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja divus metienus, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un tika pie 23 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija dalīts labākais rādītājs komandā.