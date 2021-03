Latvijas telpu futbola izlase EČ kvalifikācijas turnīra spēlē uzvar Šveici

Vislielākā pārstāvniecība izlasē - četri spēlētāji - ir no "Petrow", trīs telpu futbolisti ir no RABA, bet pa diviem pārstāvjiem ir no "Rēzekne" un "Nikars" klubiem. Tāpat izlases kandidātu pulkā ir arī divi leģionāri - Jānis Pastars un Andrejs Baklanovs ikdienā spēlē Polijā. Valstsvienībai šoreiz nākas iztikt bez ierastā komandas kapteiņa Maksima Seņa palīdzības.