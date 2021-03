Sevastova pārliecinoši pārvar Dubaijas "WTA 1000" turnīra pirmo kārtu

Sevastova sezonu sāka turnīrā Abū Dabī, kur zaudēja pirmajā kārtā, bet pēc tam Melburnā trīs turnīru četrās spēlēs cieta trīs zaudējumus, tajā skaitā apstājoties Austrālijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā. Sevastovai kopš pērnā gada sākuma nav izdevies demonstrēt stabilu sniegumu WTA tūrē, kur viņa uzvarējusi tikai piecās no pēdējām 18 spēlēm.

Otrajā kārtā Ostapenko/Kičenoka tiksies ar mača uzvarētājām, kurā tiekas turnīra sestās raketes - Gabriela Dabrovski no Kanādas un Korija Gofa no ASV -, kā arī Laura Zīgemunda no Vācijas un krieviete Vera Zvonarjova.