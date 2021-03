Aptauja: Vairums japāņu nevēlas ārzemju fanu klātbūtni Tokijas olimpiskajās spēlēs

Laikraksta "Yomiuri Shimbun" veiktā aptauja parādīja, ka tikai 18% respondentu atbalsta ārzemju apmeklētāju ielaišanu Japānā uz olimpiskajām spēlēm, bet 77% ir pret to.

Tokijas olimpiskās spēles tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.