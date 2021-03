Futbola virslīgas vadība: Mums ir gan plāns A, gan plāns B

TVNET: Pagājušajā sezonā bija divi samērā skaļi transfēri - nigērietis Toluvalase Arokodare jeb Tolu no "Valmiera FC" pārcēlās uz Vācijas bundeslīgas klubu "Koln FC", bet cits nigērietis Činonso Ofors no RFS devās uz MLS klubu Čikāgas "Fire". Latvijas virslīga uz pasaules klubu futbola kartes kļuvusi krietni pamanāmāks punkts?

Maksims Krivuņecs: 100%. Ja runājam par futbola aģentiem un skautiem, tad Latvijas čempionāts ir skatāms. Runājot ar statistikas datu kompāniju, ar kuru sadarbojamies, pierādās, ka ir interese. Viņi grib turpināt strādāt ar mums. Šogad mums ir pārrunas par translācijām 12 valstīs, tostarp Baltijas teritorijās, Baltkrievijā, Moldovā, Balkānu valstīs. Vienu spēli katrā kārtā plānojam translēt Serbijā, Slovēnijā, Ziemeļmaķedonijā, Horvātijā. Mums līgā spēlē daudz spēlētāju no šiem reģioniem. Tas parāda, ka par mums ir interese. Vērts pieminēt arī Lietuvas gadījumu - nigērietis Terems Igobors Mofi no "Riteriai" caur Beļģiju pārcēlies uz Francijas klubu "Lorient", kur augstākās līgas čempionātā šosezon 22 spēlēs guvis astoņus vārtus. Līdz ar to uz Baltijas valstīm skatās nopietnāk. Tie nosacījumi, kurus izveidojām, ļauj attīstīt gan vietējos, gan ārzemju futbolistus. Tā ir iespēja uz mūsu čempionātu atvest interesantus spēlētājus no Āzijas, Āfrikas un kopumā visas pasaules. Jūrmalas "Spartaks" nopietni strādā Eiropas tirgū, vairāki spēlētāji pārcēlušies uz Šveici. Sistēma pierāda, ka tā strādā un palīdz mums attīstīties. Protams, Tolu un Ofors ir spilgtākie piemēri. Arī klubi, kuriem viņi pievienojās, skaļi paziņoja par šo spēlētāju piesaisti.

Ainārs Dakša: Domāju, ka katrs no šiem minētajiem piemēriem ir mazs veiksmes stāsts katram no klubiem. Lai mēs runātu par sistēmu, ir jābūt turpinājumam. Vai tam būs turpinājums, to parādīs nākamās sezonas. Mums ir jārada pēc iespējas labāki apstākļi, lai klubi varētu īstenot savus mērķus transfēru tirgū. Tas ir "melnais darbs", kuru ne vienmēr pamana, - piesaistot statistikas datu partnerus, nodrošinot kvalitatīvākas spēļu tiešraides, lai skautiem būtu iespēja iegūt pilnvērtīgāku informāciju. Tas spēlē svarīgu lomu, jo šādi darījumi nenotiek bez priekšspēles. Pienāk brīdis, kad informācijas bāze ir uzkrāta un notiek sarunas. Kvalitatīvāka statistikas un citas informācijas piegāde ļauj izdarīt precīzākus secinājumus tiem, kuri seko līdzi konkrētajiem spēlētājiem. Iespējams, ka kādā stadionā, kur filmē spēli ar vienu kameru vai pat telefonu, spēlētāji ir ar tādām pašām prasmēm. Prece ir tīkamāka, ja kopējais noformējums ir labāks.

TVNET: Sākot ar nākamo gadu, Latvijas Futbola federācija no virslīgas klubiem pieprasīs lielāku samaksu par leģionāriem. Kāpēc iestājaties pret šo lēmumu?