Latvijas telpu futbola izlase savā laukumā pamatīgi zaudē Spānijai

Devītos vārtus Latvijas izlase zaudēja spēles 26.minūtē, precīzi sitot Solano, bet piecas minūtes vēlāk divciparu skaitli uz rezultāta tablo panāca Rauls Kamposs. Lai arī rezultāts bija graujošs, Latvijas valstsvienība otrā puslaika otrajā pusē turpināja aktīvi spēlēt, laiku no laika mēģinot atrast robus spāņu aizsardzībā. Mājinieku pūliņi nevainagojās panākumiem, bet 37.minūtē vienpadsmitos vārtus Spānijas izlases labā guva Solano.

Vislielākā pārstāvniecība izlasē - četri spēlētāji - ir no "Petrow", trīs telpu futbolisti ir no RABA, bet pa diviem pārstāvjiem ir no "Rēzekne" un "Nikars" klubiem. Tāpat izlases kandidātu pulkā ir arī divi leģionāri - Jānis Pastars un Andrejs Baklanovs ikdienā spēlē Polijā. Valstsvienībai šoreiz nāksies iztikt bez ierastā komandas kapteiņa Maksima Seņa palīdzības.