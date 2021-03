Apstiprinātas 16 izlases, kas šovasar Latvijā cīnīsies U-19 Pasaules kausā

16 komandu turnīrs no 3. līdz 11.jūlijam norisināsies trīs hallēs Rīgā un Daugavpilī. Spēles tiks aizvadītas "Arēnā Rīga", Olimpiskajā sporta centrā un Daugavpils Olimpiskajā centrā.

No Eiropas bez mājinieces Latvijas turnīrā piedalīsies Lietuva, Spānija, Serbija, Francija un Turcija, Āfrikas zonu pārstāvēs Mali un Senegāla, no Amerikas zonas spēlēs ASV, Kanāda, Argentīna un Puertoriko, bet no Āzijas/Okeānijas zonas - Austrālija, Ķīna, Dienvidkoreja un Japāna.