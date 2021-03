Mazurs vadīs Latvijas U-19 basketbola izlasi Pasaules kausā

16 komandu turnīrs no 3. līdz 11.jūlijam norisināsies trīs hallēs Rīgā un Daugavpilī. Spēles tiks aizvadītas "Arēnā Rīga", Olimpiskajā sporta centrā un Daugavpils Olimpiskajā centrā.

Klubos neiesaistītie kandidāti sākot no nākamās nedēļas trīs reizes nedēļā varēs trenēties sporta zālē. Pirms čempionāta treniņnometne ierobežotam kandidātu skaitam sāksies maija beigās. Pagaidām kandidātu sarakstā ir tikai 2002.gadā dzimušie spēlētāji. Gadu jaunāku basketbolistu iesaistīšana būs iespējama, vienojoties ar U-18 izlases treneriem.

Mazurs no 2007. līdz 2015.gadam strādājis "VEF Rīga" sistēmā. 2015.gadā viņš galvenā trenera amatā kopā ar komandu ieguva Latvijas čempiontitulu. Nākamos četrus gadus viņš strādāja Krievijā un Gruzijā, bet kopš 2019.gada rudens vada "Ogre" komandu.

No Eiropas bez mājinieces Latvijas turnīrā piedalīsies Lietuva, Spānija, Serbija, Francija un Turcija, Āfrikas zonu pārstāvēs Mali un Senegāla, no Amerikas zonas spēlēs ASV, Kanāda, Argentīna un Puertoriko, bet no Āzijas/Okeānijas zonas - Austrālija, Ķīna, Dienvidkoreja un Japāna.