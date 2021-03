"Noah" pirmo treniņu aizvadīs vien divas dienas pirms virslīgas sezonas starta

"Pagaidām grūti ko komentēt saistībā ar situāciju komandā. Tikai šovakar plkst.18 būs pirmais treniņš, kurā piedalīsies 12 futbolisti. Esam tikuši galā ar komandas komplektāciju, tiek kārtotas vīzas un vēl visi futbolisti nav ieradušies. Pagaidām vēl nenosaukšu spēlētājus, jo pats ar daļu komandas vēl neesmu iepazinies. No Turcijas treniņnometnes komandā palikuši daži spēlētāji," skaidroja Gorlovs.

"Aizvadījām treniņus olimpiskā sporta centra hallē, pat divreiz dienā. Pārbaudes spēlēs bija kvalitatīvi pašmāju pretinieki. Neredzēju īpaši lielas problēmas ar to, ka vairākkārt spēlējām ar vieniem pretiniekiem. Daudzi futbolisti vēl virslīgā nav apbružājušies. Pārsvarā ir vietējie spēlētāji no mūsu akadēmijas, tāpat ir futbolisti no citiem klubiem. Leģionāru pagaidām nav daudz, bet, ja būs klāt, tad tajās pozīcijās, kur mums visvairāk nepieciešams," stāstīja "Metta" galvenais treneris Andris Riherts.