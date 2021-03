Video ⟩ Freimanis un Bērziņš kaldina "Enea Zastal" komandas lielāko uzvaru Vienotajā līgā

Latvian Duo lead @basket_zg to biggest W in VTB League: 📊 @Freimis6 - 25 PTS, 5 REB, 4 AST, 2 STL, 2 BLK 📊 @Bonis_JB - 17 PTS, 10 REB, 2 AST pic.twitter.com/Nncmw50axu

Freimanis šajā spēlē laukumā pavadīja 30 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā grozā raidīja septiņus no astoņiem divpunktu metieniem, trīs no pieciem "trejačiem" un abus divus soda metienus. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, divi bloķēti metieni, divas piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 35 efektivitātes koeficienta punkti, kas bija mača labākais rādītājs.

Tikmēr Bērziņš 26 minūtēs un 55 sekundēs realizēja piecus no sešiem divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un četrus no sešiem "sodiņiem". Tāpat latvietis izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvu piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un iekrāja 23 efektivitātes koeficienta punktus, šajā rādītājā piekāpjoties tikai Freimanim.