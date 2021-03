Dalasas "Mavericks" rokasgrāmata sezonas otrai pusei

Vai Dalasa būs precīzāka trīs punktu metienos?

Vai līderis Luka Dončičs var kļūt vēl labāks?

Dončičam sezonas turpinājumā vairāk jāuzbrūk grozam no dažādām pozīcijām, nevis tikai jāsamierinās ar trīspunktu metienu izpildīšanu. Ideālā pasaulē - viņš spēles laikā spēj gūt punktus no tālās distances, pustālās un groza apakšas. Iespējams, sliktās sportiskās formas dēļ slovēnis nespēj atgūt pagājušās sezonas ritmu. Pēdējo nedēļu laikā redzētas uzmundrinošas pazīmes no Dalasas komandas spožākās zvaigznes. Var jau būt, ka nav taisnīgi no spēlētāja prasīt MVP [līgas vērtīgākais spēlētājs] sniegumu viņa trešajā sezonā, bet, ja Luka spēs to parādīt, tad šī komanda izslēgšanas spēlēs var kļūt ļoti bīstama. Tiesa, līdz tam vēl jānokļūst...