Ar RFS un "Valmieras" cīņu noslēgsies virslīgas pirmā kārta

No ārvalstu klubiem piesaistīts lietuviešu vārtsargs Vītauts Čerņausks, gambiešu pussargs Alfusenejs Jata, Burundi uzbrucējs Bonfīss Kalebs Bimenimana, pussargi Jovans Popzlatanovs un Darko Micevskis no Ziemeļmaķedonijas, no pašmāju vienībām - pussargs Lukass Villela no "Ventspils" un aizsargs Elvis Stuglis no "Riga".

Tikmēr "Valmiera" pastiprinājusi sastāvu ar vārtsargu Reini Reinholdu, aizsargu Viktoru Aleksandrovu no Kazaņas "Rubin", pussargiem - Svjatoslavu Kožedubu no Maskavas "Spartak", ukraini Ivanu Želizko, Jēkabu Lagūnu no RFS un kolumbieti Kamilo Markesu. Uzbrukumā piesaistīts talantīgais Raimonds Krollis no "Metta", Maksims Toņiševs no RFS un Daisuke Jokota no Vācijas kluba Jēnas "Carl Zeiss".