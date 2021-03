Leimanim desmit punkti "Cmoki" zaudējumā Vienotajā līgā

Leimanis svētdien uz dēļiem pavadīja 29 minūtes un sešas sekundes, realizējot trīs no astoņiem divpunktu metieniem, kā arī vienu no diviem tālmetieniem un vienu no diviem "sodiņiem". Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, četrreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra trīs bumbas, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un iekrāja 11 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.