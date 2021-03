Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Pirmās intrigas, pirmās korekcijas, pirmie līderi un neliela jubileja

Nekas traģisks (komandu skaita dēļ) tāpēc nav noticis, taču slikti, ka no Latvijas futbola virslīgas kartes pazuda Jelgava un nav labi, ka burtiski dienu pirms starta no distances tika noņemta Jūrmalas "Noah" komanda. Tā vēl nav bijis - savulaik bēdīgi slavenā Kuldīgas "Venta" 2005. gadā pēc skandalozas gandrīz izjukšanas vismaz kaut kā sezonu aizvadīja (bez jebkādiem izglābšanās variantiem izkrita no virslīgas un pazuda...). Tā nu sanāk, ka jauno sezonu jāsāk ar notikumiem vēl pirms pirmajām spēlēm futbola laukumos.