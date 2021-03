Gulbis ATP rangā saglabā 189.vietu, M.Podžum četru pozīciju kāpums

Vadošajā desmitniekā notikusi viena rokāde. Līderis aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, bet uz otro pozīciju pakāpies krievs Daniils Medvedevs, kurš tādējādi uz trešo vietu nobīdījis spāni Rafaelu Nadalu. Tālāk seko Dominiks Tīms no Austrijas, grieķis Stefans Cicips, šveicietis Rodžers Federers, Aleksandrs Zverevs no Vācijas, Andrejs Rubļovs no Krievijas, argentīnietis Djego Švarcmans un itālis Mateo Beretīni.