Vītola ar "double-double" sekmē komandas uzvaru FIBA Eirokausa mačā pret Laksas pārstāvēto "Bellona"

Vītola uzvarētāju rindās laukumā devās kā rezerviste un tur pavadīja 33 minūtes un 54 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no septiņiem divpunktu un divus no trim trīspunktu metieniem, kā arī septiņus no astoņiem soda metieniem. Tāpat latviete izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, divreiz bloķēja metienu, četrreiz kļūdījās un spēli beidza priekšlaikus ar piecām personiskajām piezīmēm, finišējot ar labāko komandā efektivitātes koeficientu 32.