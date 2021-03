Ar Freimaņa un Bērziņa rezultatīvo sniegumu nepietiek "Enea Zastal" uzvarai Vienotajā līgā

Freimanis šajā spēlē laukumā pavadīja 34 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā grozā raidīja piecus no deviņiem divpunktu metieniem, divus no pieciem "trejačiem" un visus sešus soda metienus. Viņa kontā arī deviņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas, viens bloķēts metiens, divas piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi un komandā labākais efektivitātes koeficients 26.

Tikmēr Bērziņš, kurš maču sāka pamatsastāvā, 28 minūtēs un 11 sekundēs realizēja piecus no sešiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un četrus no pieciem "sodiņiem". Tāpat latvietis izcīnīja četras atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvu piespēlēja, vienreiz pārķēra bumbu, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un iekrāja efektivitātes koeficientu 19.