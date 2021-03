Gints Dzērve: Skeletonu nevar vērtēt kopā ar futbolu vai basketbolu

Mūsdienās daudz tiek runāts par to, ka jaunieši kļūst psiholoģiski aizvien nenoturīgāki un mazāk motivēti, un globāli to patiešām var just, bet, raugoties no savas trenera pieredzes, varu teikt, ka man ir ārkārtīgi paveicies. Savos puišos absolūti neredzu to testosterona trūkumu, kāds ir daļai viņu vienaudžu. Viņi nelidinās pa gaisu un pilnībā saprot, kāds darbs jāiegulda, lai sasniegtu rezultātus. Bieži vien ar mani šie sportisti pavada vairāk laika nekā ar vecākiem, tāpēc apzinos arī savu atbildību un ietekmi. Mēs kopīgi veicam arī dažādus darbus - skrūvējam, rokam, metinām, jo šādas prasmes vienmēr var noderēt. Šie jaunieši nav no ballētājiem, viņiem dzīvē ir konkrēti mērķi, un, ja gadīsies brīvs laiks, viņi atnāks uz papildu treniņu, nevis, piemēram, sēdīsies pie datorspēlēm.