Jānis Kalniņš - vēlas jaunu izaicinājumu un īstu debiju

Kalniņš: To es nezinu, pašam Jukuri to nepajautāju, vai viņam piedāvāts līgums. Viņš ir labs vārtsargs. Viņu piesaistīt noteikti nebūtu slikta izvēle. Būsim reāli - klubs varētu ietaupīt uz atalgojumu. Līdz ar to varētu paņemt sastāvā vienu vai divus citus labus spēlētājus. Es nebrīnītos, ja viņam piedāvātu turpināt spēlēt. Protams, viņam vēl ir jāpieliek pie fiziskās kondīcijas, bet viņš pierādīja, ka viņš var spēlēt KHL.