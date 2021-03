Mančestras "United" UEFA Eiropas līgas ceturtdaļfinālā tiksies ar "Granada"

Piektdien notikusī ceturtdaļfināla izloze noteica, ka "United" būs jātiekas ar "Granada", Londonas "Arsenal" spēkosies ar Prāgas "Slavia" no Čehijas, Amsterdamas "Ajax" cīnīsies ar "AS Roma" no Itālijas, savukārt Zagrebas "Dinamo" tiksies ar "Villarreal" no Spānijas.