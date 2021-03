RFS un "Ventspils" virslīgas otrās kārtas mačā spēlē neizšķirti

Spēles pirmais puslaiks aizritēja augstā tempā, abām komandām ik pa brīdim pie pretinieku vārtiem cenšoties izveidot labas vārtu gūšanas iespējas. 17.minūtē soda laukumā nelielā distancē no vārtiem neprecīzi ar galvu spēlēja Darko Lemajičs, bet jau četras minūtes vēlāk Roberts Savaļnieks no vairāk nekā 26 metriem izpildīja brīvsitienu, kas atdūrās Kurzemes vienības aizsardzības "mūrī".

70.minūtē RFS standartsituāciju izpildīja no tuvākas distances (aptuveni 24 metri), bet Lemajiča sitiens atdūrās "mūrī". Viesu uzbrukums ar to nenoslēdzās, jo minūti vēlāk Sedriks Kuadio atguva bumbu, izrēķinājās ar diviem "Ventspils" aizsargiem un soda laukumā piespēlēja Lemajičam, kurš atklāja spēles rezultātu.

Dažas minūtes vēlāk ventspilnieki no aptuveni 20 metriem nerealizēja standartsituāciju, bet 1:1 izdevās panākt 79.minūtē pēc stūra sitiena izspēles. Bumba tika iecentrēta soda laukumā, kur to ar galvu vārtos ieraidīja Dmitrijs Ļitvinskis. Četras minūtes vēlāk bijušais ventspilnieks Lukass Villela izpildīja brīvsitienu soda laukuma apriņķī, bet viņa raidījumu ar pirkstu galiem atvairīja Konstantīns Mahnovskis.

RFS no ārvalstu klubiem piesaistīja lietuviešu vārtsargu Vītautu Čerņausku, gambiešu pussargu Alfuseneju Jatu, Burundi uzbrucēju Bonfīsu Kalebu Bimenimanu, pussargus Jovanu Popzlatanovu un Darko Micevski no Ziemeļmaķedonijas, no pašmāju vienībām - Villelu no "Ventspils" un aizsargu Elvi Stugli no "Riga". Pirms sezonas komandā atgriezās arī brazīliešu pussargs Emersons Deuslesiānu.