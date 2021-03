- Kad tu sāki spēlēt basketbolu Amerikā, kas bija tās lietas, kas pārsteidza? Kas atšķīrās no tradicionālā Eiropas basketbola?

Tur ir noteikums, ka sportistiem jābūt konkrētai vidējai atzīmei, ja tā ir zemāka, tad nevari spēlēt. Sezonas laikā varbūt mazas atlaidītes varēja dabūt no dažiem pasniedzējiem, bet sportistiem bija jāmācās tāpat kā parastajiem studentiem.

(iesmejas) Iesauka jau radās vidusskolā. Tur bija daudz ārzemju studentu no Āzijas. Amerikāņiem to vārdus bija grūti izrunāt, tāpēc viņi lika izvēlēties kādu amerikāņu vārdu, piemēram, Deivis, Džons utt.. Mēs ar komandas biedriem pie galda runājām un viņi teica, ka man arī vajag amerikāņu vārdu, lai gan manu vārdu, Kristers, viņiem nebija grūtības izrunāt. Viens komandas biedrs pateica - Lerijs un pēc tam visi mani tā sauca. Aizejot uz koledžu, viens komandas biedrs pajautāja, vai man nav iesaukas, es viņiem jokojot atbildēju - Lerijs. Protams, tur arī tā iesauka aizgāja, un tad mani visi tā sauca. Mana iesauka tik tālu aizgāja, ka komandas biedrs ("VEF Rīga") Aizeja Pinjeiro, trenējoties kopā ar bijušo komandas biedru no koledžas laikiem, pateica Aizejam, lai mani arī šeit sauc par Leriju. Tagad visi komandas amerikāņi mani sauc par Leriju.