Uldriķis: Gaidu nopietnu cīņu

"Pēc zaudējuma sajūtas, protams, nav pozitīvas. Taču jāpatur prātā arī tas, ka aizvadījām, manuprāt, labu maču. It sevišķi pirmo puslaiku," sarunā ar LFF preses dienestu teica Šveicē spēlējošais uzbrucējs. "Cīņasspars bija augstā līmenī, pašatdeve visiem "čaļiem" bija fantastiska. Izdevās arī izveidot vairākas vārtu gūšanas iespējas, tostarp pēc stūra sitieniem, arī no spēles."

"Tie abi "momentiņi" radās no standartsituācijām. Paskatījos vairākas reizes atkārtojumus - nu, nebija tur vienkārši gūt vārtus. Pirmajā epizodē vārtsargs izlaida bumbu no rokām, un es paguvu stiepienā ātri uzsist. Redzēju bumbu, vienkārši situ. Viņiem uz līnijas bija spēlētājs, kurš veiksmīgi izsita to no vārtiem. Otrajā epizodē Mārcis Ošs labi pacīnījās ar vārtsargu, bumba atsitās pret stabu un atlēca manā virzienā. Mēģināju kaut vai iestumt bumbu vārtos, bet tā iestrēga zem vārtsarga," vārtu gūšanas epizodes no pirmā mača atminējās uzbrucējs. "Protams, vēlējos iesist vārtus. Šoreiz nesanāca, neko darīt. Domāju, tāpat aizvadīju labu spēli, daudz cīnījos, daudz bumbu saglabāju komandai - tieši tas mums bija vajadzīgs."