Sevastova pārvar Maiami turnīra trešo kārtu bez cīņas

"Sevastova iesoļo astotdaļfinālā. Smaga neveiksme Halepai, kura ieradās uz turnīru bez problēmām, bet sāka just sāpes treniņos pirms turnīra," vēstīts Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) "Twitter" kontā.

"Man ir ļoti žēl izstāties no Maiami sacensību vienspēļu un dubultspēļu turnīra, taču mans savainojums man šeit neļauj spēlēt, kā es to biju iecerējusi," organizatori citē sportisti.

"Esmu noskumusi, ka nevaru sacensības turpināt. Gribēju šeit rādīt savu labāko tenisu un aizvadīt daudzas cīņas, taču diemžēl es to nevaru. Cerams, nākamgad atgriezīšos šeit vesela un labākā formā," piebilst Halepa.

Sevastovai un Halepai ir deviņu savstarpēju spēļu priekšvēsture, un tajās divtik vairāk uzvarējusi Halepa, gūstot sešus panākumus. No 2009. līdz 2011.gadam Sevastovas "pirmās karjeras" laikā liepājniece uzvarēja trīs no četrām savstarpējām spēlēm. Savukārt no 2016. līdz 2018.gadam visās piecās cīņās uzvarējusi rumāniete. Vissāpīgākais zaudējums Latvijas tenisistei bija kapitulācija 2016.gada Bukarestes turnīra finālā - 0-6, 0-6.